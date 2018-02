Håkan Engström: Mamma gick till final i stället för Dotter

Första kvinnan är klar för final! Och det är inte första gången, inte för henne – Jessica Andersson är vinnarartisten från 2003 som nu tar sig till finalen i Melodifestivalen för femte gången. Med sig får hon Martin Almgren.

En kvinna var verkligen förhandstippad denna kväll då den tredje deltävlingen avgjordes i Malmö. Hon var Johanna Jansson, känd under artistnamnet Dotter. Dagarna före omröstningen var oddsen nästan löjligt låga.

Men vi som varnat för en upprepning av Loreens flopp förra året fick rätt; precis som Loreens avancerade och knappt sångbara tävlingsbidrag ”Statements” slogs Dotters knepiga, men fascinerande låt ”Cry” ut.

Starka statements göre sig icke besvär. Här har vi ballongfest! Denna låt kom nästan sist, slutade sexa. Bara Malmösnickrade "Stark" mötte ett värre öde.

Jessica Anderssons låt är av ett helt annat slag, men också denna bär på någon sorts ... ja, kanske inte budskap men en socialt förankrad berättelse. Andersson sjöng en peppig låt om att få flippa ut när helgen äntligen kommer. I'm gonna dance like a mother, lyder den påstridiga förfestfrasen i ”Party voice”.

Men egentligen är det en ganska städad låt, snyggt tillskuren av fyragångsvinnaren Fredrik Kempe och några av hans närmaste.

Direkt till final går också Martin Almgren, ”Idol”-vinnare från 2015. Men denna gång framträdde han som en ensam man med en banjo, helt inriktad på att go my own way. Han var ensam i sitt slag, och vägen leder helt rätt. Vägvisaren var rösten, som drog det tunga lasset.

Denna deltävling hade två latinpopnummer, de kanske tog ut varandra? Bägge går till Andra chansen: dels Mendez "Everyday", finaltippad också den; dels Monchos grogglåt ”Cuba Libre” som bisarrt nog låter som lördagens tydligaste barnbidrag.

Den verkligt rutinerade artisten, Kalle Moraeus, slutade femma.