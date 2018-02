"Three billboards" succé på Bafta-galan

Guillermo del Toros "The shape of water" ledde nomineringarna med hela tolv vinstchanser – men det var "Three billboards outside Ebbing, Missouri" som blev Bafta-galans stora vinnare.

Martin McDonaghs "Three billboards outside Ebbing, Missouri" kammade bland annat hem de prestigefulla priserna för bästa film, bästa manus och bästa brittiska film. Dessutom utsågs Frances McDormand till årets kvinnliga huvudrollsinnehavare tack vare sin isats i filmen. Gary Oldman vann motsvarande pris för "Darkest hour" och Daniel Kaluuya hyllades som årets nykomling för sin roll i skräckfilmen "Get out" och fick därmed det enda priset som röstats fram av publiken.