Inför Michelin: Så tror experterna om de skånska stjärnchanserna

På måndagskvällen delar Guide Michelin ut årets stjärnor. Vad kommer att hända på den skånska fronten? Kommer Titti Qvarnströms avhopp göra att Bloom in the Park förlorar sin stjärna? Kommer Daniel Berlin Krog att få en andra och Tygelsjörestaurangen Sav sin första?

Klockan 17 på måndagskvällen tillkännager Guide Michelin vilka nordiska restauranger som får stjärnor i deras guide i år. För fjärde året finns skånska restauranger med i guiden och i fjor fick Malmörestaurangen Vollmers två stjärnor. Därmed blev de sjätte svenska restaurang genom tiderna att få dubbla stjärnor. Dessutom har de skånska restaurangerna Sture, Bloom in the Park och Daniel Berlin Krog varsin stjärna i guiden.

Det enda vi vet helt säkert på den skånska Michelin-fronten i år är att restaurangen Cirkus at More Bistro kommer att tappa sin Bib Gourmand eftersom de har stängt. Bib Gourmand är steget under stjärnan och går till restauranger som gör mat på hög gastronomisk nivå till ett bra pris.

Dygnet Runt har frågat några av Malmös mest krogkunniga vad de tror kommer att hända på måndagskvällen. De tre tydligaste frågorna är:

1. Kommer Daniel Berlin Krog i Skåne Tranås att få sin andra stjärna?

– Daniel Berlin förtjänar verkligen sin andra stjärna och tillsammans med redan tvåstjärniga Vollmers sätter de Skåne än mer på den internationella matscenen, säger matskribenten Anna Berghe.

Även just nämnda Vollmers-ägaren Mats Vollmer tror och hoppas på en andra stjärna för Daniel Berlin.

– Det hade varit roligt att ha två tvåstjärniga restauranger i Skåne. Det hade berikat regionen väldigt mycket, säger Mats Vollmer.

– Det jag ser fram emot mest är att Daniel Berlin i Skåne Tranås får sin andra stjärna, den skulle han fått redan förra året, säger Pär Bergkvist, chefredaktör för Restaurangvärlden i Malmö.

– Daniel Berlin får gissningsvis äntligen två stjärnor i år, säger matskribenten Mattias Kroon.

– Daniel Berlin får ha kvar sin enda. Även om jag hoppas, tror jag inte att de får en andra, säger Metros matskribent Linda Dahl som även driver Matkaravan i Malmö.

2. Förlorar Malmörestaurangen Bloom in the Park sin stjärna?

Stjärnkocken Titti Qvarnström lämnade Bloom in the Park i Pildammsparken i somras och ersattes av Kathrin Baake. Det tror flera kan ligga restaurangen i fatet.

– Bloom tappar möjligtvis sin stjärna, enbart eftersom det är en ny kock på plats där, och med tanke på guidens konservativa natur så kan det ta ett litet tag för en ny kock att bevisa sin status, säger Mattias Kroon och får medhåll av Anna Berghe.

– Att Skåne skulle förlora några stjärnor är inte sannolikt. Om det är svårt att få en stjärna i Guide Michelin, är det nästan ännu svårare att förlora en stjärna – och så länge du inte gör bort dig ordentligt behåller du din status åtminstone 3-4 år, säger Pär Bergkvist och det instämmer Linda Dahl i.

3. Kommer Sav eller någon annan Malmörestaurang att tilldelas sin första stjärna?

Restaurangen Sav flyttade in i den tidigare Michelinrestaurangen Ambiance à Vindåkras lokaler för ett år sedan och har redan fått fler utmärkelser. Kommer det att bli ytterligare en nu? Anna Berghe och Mats Vollmer tror att det finns stjärnchans för Sav.

– Det hade ju varit roligt om även Sav och Kockeriet får varsin stjärna. Om guiden väljer att vara lite alternativa kanske rentav Lyran har en chans. Håller tummarna för det, säger Linda Dahl.

Mattias Kroon tror också att flera Malmörestauranger har chans på en stjärna.

– Lyran och Bord 13 ligger nog bra till för en stjärna i Malmö, det är den typ av råvarufokuserade men högst informella restauranger som Michelin verkar vara på jakt efter nuförtiden. Och möjligtvis även Sav samt Villa Strandvägen i Ystad, säger Mattias Kroon.

Men han har en helt annan förhoppning.

– Roligast av allt vore om Michelin hade balls nog att ge en stjärna till lunchrestaurangen Saltimporten Canteen, för det är de värda. Och det skulle ge Malmö och Michelin fantastisk publicitet över hela världen, säger Mattias Kroon som också tror att det är möjligt att Sverige på måndagskvällen får sin första trestjärniga restaurang i form av Frantzén i Stockholm.

Även Pär Bergkvist tror på en tredje stjärna för Stockholmsrestaurangen Frantzén. Däremot tror han inte på några nya skånska stjärnor.

– Man kan alltid spekulera i Villa Strandvägen i Ystad, men jag är rädd för att man går under guidens radar. Mutantur öppnade för sent för att bedömas det här året tror jag, säger Pär Bergkvist.

Anna Berghe tror att de största Malmöförändringarna kommer att ske i den så kallade Bib Gourmand-klassen.

– Jag tror att Västergatan, Lyran, Bouchon och Embassy of Sagrantinia gör Bastard och Namu sällskap med en Bib Gourmand. Kanske även Mutantur, men måhända är deras öppning för tätt inpå. Och Malmö Saluhall är också väl värda en Bib med sina spisarställen, säger Anna Berghe.