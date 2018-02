Matkaravan startar ny tur – guidar i Saluhallen

Efter att i många år ha guidat allmänheten till Möllevångstorgets mest spännande matbutiker så kommer Matkaravan nu att utöka sitt territorium och startar i mars guidade säsongsturer i Malmö saluhall.

Sedan början av 2000-talet har Matkaravan guidat till Möllevångens internationella matbutiker. I höstas drog de igång även en söt matkaravan, ”Det söta Malmö” där de fokuserade på bakverk, karameller och praliner. Den turen har gått från Möllevångstorget ner till Mat & Chokladstudion på Amiralsgatan.

Nu drar de igång ytterligare en guidad tur och gör det i Malmö saluhall.

– Utbudet i Saluhallen är helt enkelt för bra för att ignorera. Med så många mat- och dryckeshantverkare samlade under ett tak finns enorm potential att fånga in just det som en saluhall är så bra på: att anpassa utbudet för att spegla säsongerna. Så det fick bli den röda tråden i vår säsongkaravan, säger Linda Dahl som driver Matkaravan Malmö tillsammans med Lena Ilkjaer.

Den 22 mars är det premiär för Matkaravans guidade turer i Malmö saluhall och sen blir det ytterligare en Matkaravan där den 25 april.