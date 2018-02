Polisen: Sluta ring oss om KFC:s kycklingbrist

Snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken har brist på kyckling. Runt 700 av 900 restauranger i Storbritannien höll under måndagen stängt på grund av leveransproblem. Under tisdagen var drygt hälften öppna, enligt företaget. Folk har tagit till sociala medier och skriver under hashtagen #KFCCrisis. Men problemen drabbar även myndigheterna.

Nu går polisen i centrala London ut med en uppmaning: Sluta ring oss.

"Snälla kontakta inte oss om #KFCCrisis – det är inte en polisangelägenhet om ditt favoritmatställe inte serverar menyn som du önskar", skriver Tower Hamlets Metropolitan Police på Twitter

Orsaken till kycklingbristen är enligt KFC att man bytt leverantör från Bidvest Logistics till tyska DHL. DHL uppger att det inträffat "problem i logistiken" vilket lett till att leveranser varit ofullständiga eller försenats, och att de arbetar för att lösa frågan.