Slowgold går långsamt åt rätt håll

Slowgold ALBUM. Mörkare

Halva världen verkade förra året ha hypnotiserats av Amanda Werne, som inte bara gav ut sitt fjärde album som Slowgold utan också hade en bärande roll på Osslers senaste album.

Hon är en begåvad artist och en tydlig röst – både som gitarrist och sångerska­ – men jag tyckte inte att hon nådde ända fram det året heller.

Nu skriver vi 2018, och hon har gett ut sitt bästa alster hittills. Det går på fortsätt rätt håll.

Hon är mångsidig nog för att gästspela bredvid alla från Hurula till Freddie Wadling, och hon gjorde sitt för att omvandla bandet Den stora vilan till Majornas Jefferson Air­plane, men det är i centrum som hon bäst kommer till sin rätt.

Hon hör hemma i samma mjukflummiga tradition som Anna Järvinens inspelningar med Dungen, där distade gitarrer samexisterar med lummiga sångharmonier utan att riktigt skära hål på idyllen och väcka den björn som sover eller den kanin som trippar.

Med detta sagt: hennes solo på "Verklighet" är elegant och står för sig själv som låtens melodiösa brännpunkt. Detta är albumets bästa spår, tillika det som tydligast anknyter till de böljande reverb-badens War on Drugs.

Slowgold gör porös musik, med ögonblick av både nykter skärpa och kantiga formuleringar. Tyvärr har hon en olycklig förkärlek för högtidligt språk med tysk ordföljd. En formulering som Du kommer aldrig att bli / Från minnet av mig fri är nog för att bryta vilken förtrollning som helst.

Slowgolds musik är inte fullt så sublim som den vill vara. Kanske nästa gång?

