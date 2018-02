The Real Thing-sångaren död

Sångaren Eddy Amoo är död. The Real Thing-sångaren blev 74 år, skriver The Independent

På sin sajt beskriver bandet Amoo som "en showman, en låtskrivare och en legendar inom brittisk musik".

Den brittiska soulgruppen The Real Thing bildades i Liverpool 1972 och hade stora framgångar med hits som "You to me are everything" och "Can't get by without you". Båda låtarna finns med på debutskivan "Real thing" som kom 1976. Därefter släppte bandet ytterligare tre album – "4 from 8" (1977), "Step into our world" (1978) och ".... saints or sinners?" (1980).