Domedagsvalvet ska säkras mot klimathot

"Domedagsvalvet" på Svalbard måste klimatsäkras. Norges regering lovar 100 miljoner norska kronor för att skydda den jättelika fröbanken mot effekterna av den globala uppvärmningen.

I Frøhvelvet, som är det norska namnet på banken, finns runt 900 000 djupfrysta fröer från hela världen. De ska utgöra en sista reserv för mänskligheten vid olika typer av katastrofer. Att det placerades just på Svalbard beror på att kylan från permafrosten ska hindra att fröerna börjar tina om kylsystemet slås ut.

Men i slutet av 2016 ledde ett plötsligt mildväder till att en del vatten strömmade in i tunneln som leder ner till valvet. Vattnet nådde bara 15 meter in. Själva frölagret som ligger 100 meter längre in berördes inte, men händelsen var en larmsignal. Frövalvet måste förbättras, enligt Norges lantbruksminister Jon Georg Dale.

– Det är viktigt att hålla frövalvet tillräckligt kallt, även när temperaturerna utanför valvet stiger på grund av klimatförändringar, säger ministern.

Ombyggnationerna som nu ska göras ska bland annat se till att ankomsttunneln blir starkare och mer vattentät. Och det är inte säkert att 100 miljoner kronor räcker.

– Den totala kostnaden kan bli upp till dubbelt så stor. Vi vill att det ska vara så billigt som möjligt, men så dyrt som det måste vara, säger Dale.