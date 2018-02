Det är mycket svårt att helt förstå när och hur åsikter förändras. När vi minns är det alltid med nutidens perspektiv, skriver Åse Innes-Ker, universitetslektor vid institutionen för psykologi i Lund.

Det är inte alls säkert att det är fakta som får oss att ändra åsikt. Ibland märker vi inte ens själva att vi har bytt uppfattning.

Det har länge varit känt att människor rätt okritiskt tenderar att acceptera information som bekräftar de egna åsikterna, men lätt hittar svagheter i det som strider mot deras egen uppfattning.

En grupp forskare ledd av Dan Kahan vid Yale university i USA, som undersöker vad de kallar Cultural Cognition, hur människor tänker kring kulturella fenomen, hävdar att vissa åsikter fungerar mer som signaler för politisk tillhörighet, än som individuella ståndpunkter. Är man republikan i USA så tvivlar man på att människan påverkar den globala uppvärmningen. Är man demokrat har man motsatt åsikt. Orsaken till att man intar en viss ståndpunkt är alltså inte okunskap.

Gruppen undersökte personer ur båda partierna. Det visade sig att ju kunnigare en person var på området, desto bättre var hen på att hitta argument för den egna uppfattningen och också på att kritisera den motsatta ståndpunkten.

Det är givetvis omöjligt att veta om alla som uttrycker sina åsikter även har dem privat, men det verkar som om åsiktsförskjutningar sker obemärkt och att de åsikter vi har påverkas av åsikterna i vår omedelbara omgivning.

Till exempel kan vi, i vissa fall, på en direkt fråga uttrycka en stark åsikt, men en kort stund senare argumentera för raka motsatsen.

För några år sedan gick Lars Hall, Petter Johansson och Thomas Strandberg, som forskar i kognitionsvetenskap på Lunds universitet, omkring i staden och frågade invånarna efter deras syn på ett antal moraliska påståenden; många var just då hett omdiskuterade i medierna. Ett var: ”Det är moraliskt berömvärt att gömma immigranter som har fått avslag på asyl och nu ska skickas tillbaka till sina hemländer”.

De tillfrågade fick placera sin uppfattning på en skala där 1 betydde att man inte alls instämde, 5 betydde neutralt/varken eller, och 9 att man fullt ut instämde.

När deltagarna hade svarat på alla frågor fick de gå tillbaka till första sidan av formuläret och blev ombedda att förtydliga sin ståndpunkt på några av frågorna. Forskarna hade då ändrat texten så att de innebar raka motsatsen. Istället för ”berömvärt” stod det denna gång ”klandervärt”.

Många av de tillfrågade märkte att något inte riktigt stämde. Men ännu fler, 69 procent, godtog utan invändningar minst en av de ändrade frågorna. De som inte upptäckte att frågan ändrats hade ofta haft ganska starka åsikter – deras medelvärde låg på runt 7.

I vilken utsträckning är vi då medvetna om att vi ändrar åsikt när vi har läst en text som argumenterar för motsatsen till vår ursprungliga uppfattning? Inte särskilt, visar det sig.

Två artiklar, Poor metacognitive awareness of belief change, som nyligen publiceradesi tidskriften Quarterly Journal of Experimental Psychology Society, och en som publicerades 2004 i British Journal of Social Psychology styrker detta. I de experiment som beskrivs i artiklarna började forskarna med att mäta deltagarnas åsikter om ett visst ämne, som om barnaga är effektivt eller ej, effekterna av vapenkontroll eller fossila bränslens betydelse för klimatförändringarna.

Någon eller några veckor senare fick samma deltagare läsa en text som argumenterade för en viss ståndpunkt, till exempel varför barnaga inte är effektivt. När försökspersonerna hade läst texten fick de ange hur stark deras åsikt var på en skala och sedan försöka återge sin tidigare åsikt i frågan.

Det visade sig att texten haft en tydlig inverkan på försökspersonernas uppfattning och att effekten blev som störst när argumenten i texten gick rakt emot försökspersonens ursprungliga ståndpunkt.

Försökspersonernas återskapade uppfattning låg mycket närmare de nya argumenten än den ursprungliga uppfattning personerna hade när försöken inleddes.

I somras kom kognitionsforskarna Dan Sperber och Hugo Mercier ut med boken The enigma of reason, en allmänt hållen populärvetenskaplig beskrivning av deras forskning om hur resonemang och argument fungerar.

Enligt Sperber och Mercie formas åsikter inte främst genom analytiska resonemang och faktainsamling. I stället formar vi först en åsikt och söker därefter anledningar och fakta som stödjer den, medan vi ignorerar eller bortser från det som motsäger den. Men, säger Sperber och Mercier, man ska inte se det som att människors hjärnor är felprogrammerade, istället har det en funktion. Syftet är ofta att övertyga och att hitta bättre argument för sin egen ståndpunkt. Att resonera är något man gör tillsammans.

Det är mycket svårt att helt förstå när och hur åsikter förändras. När vi minns är det alltid med nutidens perspektiv. Vi rekonstruerar vad vi tyckte och tänkte då, och justerar omedvetet våra minnen till vad vi tänker och tycker idag.

Åse Innes-Ker

Åse Innes-Ker är forskare inom emotionspsykologi och universitetslektor vid institutionen för psykologi i Lund.