Arktis varmare än Europa

Ovanligt milt väder över Nordpolen ligger bakom den bistra köldknäppen som lagt sig över Europa. Snöbollskrig i Rom kan bli en vanligare syn i takt med den globala uppvärmningen, varnar forskare.

I den italienska huvudstaden höll skolorna stängt på måndagen när Rom fick sitt första rejäla snöfall sedan 2012. Snö och kyla har skapat trafikproblem och ställt in flyg runt om i Europa och i Bryssel har flera borgmästare gett order om att hemlösa ska tvångsomhändertas om de inte frivilligt uppsöker härbärgen. Köldknäppen, som väntas ligga kvar, har redan skördat flera liv runt om i Europa.

Ostvindar har dragit ner kall luft från Sibirien vilket har gjort att en rad städer i Europa har temperaturer under minus 8 grader. Och det är just så kallt, eller varmt, som det är i snitt runt om i Arktis just nu, cirka 20 grader Celsius varmare än normalt, enligt det danska väderinstitutet DMI:s beräkningar.

På Svalbard ligger temperaturerna för närvarande strax över nollan med regn, vilket är drygt 13 grader över genomsnittet. På Grönlands nordspets har 61 timmar med plusgrader uppmätts hittills i år, på grund av att havsisens utbredning under den arktiska vintern har minskat.

– Det har aldrig varit så här extremt, säger Ruth Mottram, klimatforskare vid DMI, till Reuters.

Att krympande ismassor i Arktis leder till kallare väder söderut är ett känt väderfenomen.

– Frågan är om det här vädret kommer att inträffa oftare. Det här är bara ett tillfälle, så det är svårt att dra några säkra slutsatser, säger professor Lars Kaleschke vid Hamburgs universitet.

Erik Solheim, ordförande för FN:s miljöprogram Unep, anser att väderfenomenet passar in i ett större mönster, som drivs på av utsläpp av växthusgaser.

– Det som vi en gång betraktade som avvikelser börjar bli det normala. Klimatet förändras rakt framför våra ögon och vi har bara kort tid på oss att hindra det här från att bli markant värre, säger han.