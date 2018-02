Brolle tar sin show till större format

Teatern i Stockholm byts mot arenor runt om i Sverige när Brolle ger sig ut på turné. Med rockikonerna Elvis Presley, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis i ryggen är sångaren redo för en storpublik. – Det blir ett helt annat format i arenor och man kan brassa på lite mer, säger han till TT.

I helgen säger succéshowen "Elvis, Cash, The Killer and me" hej då till Stockholmspubliken och Göta Lejon. Men den 25 januari nästa år ställer sig Kjell "Brolle" Wallmark på scenen igen för att hylla sina stora idoler Elvis Presley, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis ("The Killer").