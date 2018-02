Virkning mot apokalypsen

Trenden med hantverk håller i sig, nu senast i Dansstationens gästspel "We will have had darker futures". Dansen hamnar lite i skuggan av textilen och texterna men tematiken engagerar. Undergångvisionerna är av apokalyptiskt snitt men där det finns dystopier kan även utopier trivas, skriver Björn Gunnarsson.

Björn Gunnarsson Av: