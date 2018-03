Europa lamslaget av oväder – många dödsoffer

Snöoväder och isande kyla fortsatte att påverka stora delar av Europa under torsdagen. I Storbritannien utfärdades på sina håll den högsta vädervarningen – fara för liv – när stormen som kallas Emma drog in. Många européer har dukat under i de senaste dagarnas kyla.

Ovädret som drar in över de brittiska öarna beskrivs som det värsta på decennier. BBC rapporterar att 300 bilister suttit fast i sina bilar i Skottland uppemot 20 timmar. I sydvästra England och i södra Wales utfärdades den högsta varningen. Flygplatsen i Dublin har stängt, och trafiken generellt på de brittiska öarna har stora störningar. Både i Edinburgh och i Glasgow stoppades trafiken på flygplatser.