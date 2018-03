Klart: Välkänd Möllanrestaurang tar över efter Cuba Café i Folkets Park

Det blir karibiska rytmer och maträtter i det gamla orangeriet vid Malmö Folkets Parks entré i sommar. Dygnet Runt kan idag avslöja att det blir restaurangen Carib Kreol som tar över lokalen där nattklubben Cuba Café tidigare legat.

I höstas avled en av Malmös mesta krogägare, Fotios Malamas. Verksamheter som Mosaik, Stortorget 11, Vanna Beach, Greek Biraria och Cuba Café tvingades lägga ner med kort varsel. När nyheten kom om att Cuba Café i Folkets Park inte skulle drivas vidare så tändes en idé i några Malmökillars hjärnor.

– Jag har drömt om att få göra något med den lokalen. Rymden och ljuset därinne är helt magiskt, säger Felix Bratt.

Tillsammans med Viktor Sternäng och Niklas Wernerheim har han i olika konstellationer legat bakom restauranger som Carib Kreol, Söder om Småland, Jetzt, Zoupa Doupa och Papi. Och det var Carib Kreol som de plötsligt såg möjlighet att flytta in i en helt ny tid. Efter att ha tagit kontakt med Folkets park så beslutade de sig för att sälja nuvarande Carib Kreol-lokalen på Claesgatan vid Möllevångstorget och sedan dess har det gått snabbt. Den 1 juni öppnar Carib Kreol i det tidigare orangeriet och fjärilslokalen vid Folkets Parks entré.

– Det blir ett Carib Kreol så som vi vill göra det tolv år efter att vi startade det första Carib Kreol. Då var vi 25 år och idag är vi helt andra människor, säger Viktor Sternäng.

De senaste åren har Cuba Café bara haft öppet tre kvällar i veckan med salsa- och dancehallklubbar. Men grannarna har inte varit glada åt ljudvolymerna, så Folkets Park har varit tydliga med att de inte vill ha någon klubbverksamhet i lokalerna. Och det tycker Carib Kreol-trion känns helt vettigt.

– Vi tänker skapa ett karibiskt vardagsrum som ska öppna tidigt på somrarna och ha samma stämning genom hela dagarna. Ljudnivån ska inte gå upp sent på kvällarna, utan här ska man kunna samtala, äta god mat och dricka drinkar. Vill man klubba så finns ju Babel och Grand runt hörnet, så då är det bara att gå dit, säger Viktor Sternäng.

Från det tidigare Carib Kreol tar man med sig flera av signaturrätterna och nu ska kocken Niklas Wernerheim utforska det karibiska köket ännu mer.

– Du kan verkligen trycka in mycket smaker i den karibiska maten, säger Niklas Wernerheim.

Inne i orangeriet räknar de med att ha ungefär hundra sittplatser och nu tar de även över en stor del av tidigare Debasers uteservering och får därmed en uteservering med 200 sittplatser. En ny hyresgäst är på gång även till den gamla Möllevångsgården som haft namn som Inkonst, Debaser och Folkets Bar, men Folkets Parks verksamhetschef Felicia Fredriksson avslöjar att det inte kommer att vara en restaurangverksamhet som flyttar in där.

– Det känns jätteroligt att Carib Kreol flyttar in och tillför något nytt till parken. Det är viktigt för oss att få in en verksamhet som är stabil och kan vara länge i parken. Det här gänget har lyckats driva framgångsrika koncept tidigare och har varit viktiga för Malmös och Möllans utbud. Dessutom är det kul att vi kan fortsätta på det karibiska temat, säger Felicia Fredriksson.

– Det har också varit viktigt för oss att ta in en verksamhet som kan leva dagtid under högsäsong. De senaste somrarna har verksamheterna vid stora gräsmattorna varit stängda under dagtid. Nu kommer Carib Kreol att erbjuda en stor och trevlig uteservering som även familjer kan besöka, säger Felicia Fredriksson.

Carib Kreol-gänget har som ambition att driva vidare den torsdagssalsa som ägt rum på Cuba Café, men de har ännu inte bestämt hur. Och målet är att så småningom förvandla det gamla orangeriet till en året-runt-lokal.

– Det är ju inte vinterbonat, men vi för en diskussion om att kunna göra om lokalen framöver, säger Viktor Sternäng.

– Men det blir inte till denna vintern, säger Felicia Fredriksson.

Den 1 juni öppnar Carib Kreol i Folkets Park och någon gång i höst stänger de för säsongen.