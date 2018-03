Lika lön-princip inom EU klubbad, en människorättsaktivist i Saudiarabien har dömts till sex års fängelse för regeringskritiska inlägg på Twitter, Den amerikanska varuhuskedjan Walmart höjer åldersgränsen för vapenköp – och Brad Pitt och Leonardo DiCaprio är klara för Quentin Tarantinos nya film.

Lika lön-princip inom EU klubbad

EU:s medlemsländer har nått en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det egna.

– Vi har kommit fram till en lösning som innebär att det ska vara lika lön för lika arbete på samma plats inom EU, säger EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S), efter en nästan nio timmar lång förhandling i Bryssel.

Sex års fängelse för Twitterinlägg

En människorättsaktivist i Saudiarabien, Issa al-Nukheifi, har dömts till sex års fängelse för regeringskritiska inlägg på Twitter, enligt en människorättsorganisation, som bekräftar medieuppgifter.

Tidningen Okaz rapporterar att den tilltalade anklagades bland annat för att kritisera Saudiarabiens agerande i konflikten med grannlandet Jemen. Inläggen ska ha varit förolämpande för regeringen och motsatt sig deras beslut.

Walmart höjer åldern för vapenköp

Den amerikanska varuhuskedjan Walmart följer i sportbutiken Dick's Sporting Goods fotspår, och inför begränsningar i sin vapenförsäljning efter den dödliga skolskjutningen i Florida.

Walmart säger i ett uttalande att kedjan "i ljuset av de senaste händelserna" höjer åldern för vapenköp till 21 från 18 år.

Pitt och DiCaprio i ny Tarantinofilm

Skådespelarna Brad Pitt och Leonardo DiCaprio är båda klara för regissören Quentin Tarantinos film "Once upon a time in Hollywood", som handlar om den så kallade Mansonfamiljens mord.

Det är första gången som de båda stjärnorna spelar i samma film. Sony Pictures meddelar att DiCaprio kommer att spela en tidigare stjärna i en tv-serie och Pitt kommer att spela hans stuntman.