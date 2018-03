Rektorerna på Lunds kommunala gymnasieskolor bör ompröva sitt beslut att förbjuda ungdomsförbundens bokbord på sina skolor. Grunden för ett demokratiskt samhälle är att politisk dialog och påverkan inte bara är något som berör äldre människor utan även ungdomar. Det skriver företrädare för sex politiska ungdomsförbund i Lund.

Rektorerna för Lunds kommunala gymnasieskolor, Polhemskolan, Katedralskolan, Spyken och Vipan, beslutade i februari att politiska ungdomsförbund inte får ha bokbord på dessa skolor. Beslutet togs mot bakgrund av de nya bestämmelser i skollagen som trädde i kraft den 1 januari.

De nya bestämmelserna innebär att det är skolans rektor som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Tanken är att en rektor på objektiv grund kan begränsa vilka partier som ska bjudas in och under vilka omständigheter som partier får vara på skolan.

Lundarektorernas beslut motiveras i ett mejl från en av dem till oss med att bokbord inte kan betraktas som en del av elevernas utbildning.

Men att ungdomsförbunden har bokbord på skolorna är förenligt med vad gymnasieutbildningen bör eftersträva enligt den proposition som ligger till grund för de nya bestämmelserna i skollagen. Där kan man läsa: ”En utgångspunkt som anges i direktiven är att det är önskvärt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning som en del av skolans demokratiska uppdrag att förbereda elever för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet.” (Prop. 2017/18:17)

Ungdomsförbundens huvudsyfte med att ha bokbord på gymnasieskolorna är att de ska fungera som en utgångspunkt för ömsesidiga samtal med eleverna. Förhoppningen är att ungdomarna ska engagera sig politiskt.

Att samtalen sker inom skolans område är ett försök från vår sida att utforma en mer praktisk diskussionsplattform till en annars hårt strukturerad och formell utbildning. Att Lundarektorerna nu väljer att minska sina elevers möjligheter att diskutera politik utanför klassrummen är inget annat än att begränsa deras förmåga att utvecklas till tänkande och kritiska individer.

Grunden för ett demokratiskt samhälle är att politisk dialog och påverkan inte bara är något som berör äldre människor utan även ungdomar. Att ungdomsförbunden har bokbord på skolorna gör att det uppstår en vardaglig kontakt mellan gymnasieelever och politiska representanter. För en del leder det till ett första steg in i ett politiskt engagemang.

Ett förbud för bokbord bidrar till att främst icke röstberättigade ungdomars möjlighet att påverka samhället och den politiska debatten minskar. Därför vill vi uppmana de ansvariga rektorerna att ompröva sitt beslut, för visst vore det beklagligt om den demokratiska dialogen gick förlorad.

Carl Lundberg

vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Lund

Adrian Kasperczyk

ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Lund

Vivianne Olsson

ordförande för Grön ungdom i Lund

Lina Olsson

ordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund i Lund

Karl Melin

ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Lund

Ida Alterå

ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund i Lund

John Sunnqvist

ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Lund