Snöfallet fortsätter – men plusgrader är på ingång

Snön slog till ordentligt mot stora delar av Skåne i veckan och orsakade stora problem i trafiken. Under lördagen fortsätter snöfallet, men framåt söndagen är prognosen sol och mildare är luft på ingång.

– Just nu är det fortsatt snöbyar inne över hela Skåne, med tyngdpunkt på de södra delarna. Men det är lättare snöbyar och inget mot det som varit tidigare i veckan, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

Hur blir vädret i helgen?

– Under lördagen kommer det fortsätta dra in snöbyar under hela dagen och vara mycket molnigt. Men under söndagen ser det ut som att det kan klarna upp på eftermiddagen och bli sol i hela Skåne. Det kan bli en del snöfall på måndag, men det kalla vintervädret är på väg bort för Skånes det. Det finns plusgrader i prognosen, säger Malva Lindborg.