Offensiva stjärnan kan lämna Lugi

Lugis offensiva kreatör Jenny Carlson är osäker på sin handbollsframtid i Lugi. – Mitt mål är att komma utomlands, men allt ska kännas rätt, säger hon.

Det var snart fyra år sedan Jenny Carlson kom från Kärra på Hisingen i Göteborg till Lund och Lugi för att utvecklas till en framtida landslagsspelare. Skador har satt käppar i hjulet för en karriär som länge såg ut att gå spikrakt uppåt, men nu drömmer hon om att ta nästa steg i karriären.

– Jag skulle vilja ta mig till en bättre liga och ser det framför allt som ett sätt att utveckla mig som spelare. Att bli utlandsproffs är ett steg som man vill ta som handbollsspelare, säger hon och hoppas kunna få chansen likt flera andra Lugispelare på andra sida sundet.

Efter segermatchen fick hon växla några ord med Clara Monti Danielsson som fanns läktaren och såg till gamla lag ta en viktig seger i ligaslutspurten.

Den förre Lugispelaren är inne på sin tredje säsong i Randers.

– Det är så klart en klubb jag gärna hade spelat med. Jag gillar att spela med Clara, men sanningen är att jag varken har skrivit på en förlängning med Lugi och eller något annat just nu. Framtiden är oklar.

– Men stannar jag i Sverige är det bara Lugi som gäller.

I söndagens möte med Skövde visade hon prov på sin höga kapacitet när det stämde för hela laget.

Fram till det var tio minuter kvar av matchen var hon 100-procentig i sina avslut. Hon hade gjort fem spelmål på fem avslut och satt tre straffar.

Hon avslutade dock matchen med att missa två skott och sätta en straff i stolpen.

– Allt flöt på bra för hela laget under större delen av matchen, men sedan blir det som det har blivit under säsongen att vi inte lyckas knyta ihop säcken. Istället tvingas vi spela om det hela vägen in, sa Jenny Carlson efter 28-24 mot Skövde.

Med två omgångar kvar i ligan innan slutspelet startar är Jenny Carlson optimistisk.

– Spelet ser jäkligt mycket bättre ut nu än tidigare. Många här har varit i slutspel förr och det hjälper till, säger Jenny Carlson som kan vara på väg mot sitt sista slutspel på ett tag.