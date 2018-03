Det är fortfarande oklart vem som kan bilda regering efter valet i Italien, Donald Trumps utspel om importtullar fortsätter dra ner börskurserna, det blev ingen Oscar för Ruben Östlunds "The square" – men det blev svensk målfest i NHL.

Oklart läge efter valet i Italien

Läget är oklart efter söndagens val i Italien. När de första rösterna räknats har Silvio Berlusconis koalition störst stöd, men inget av blocken har fått tillräckligt med röster för att bilda regering.

– Det kommer i så fall att bli en center-högerregering, säger Anders Bergman, expert på italiensk politik.

Prat om importtullar sänker Asienbörserna

Tokyobörsen öppnade nedåt efter oro inom stålindustrin och andra exportföretag, i spåren av att USA:s president Donald Trump sagt att han vill införa höga importtullar för stål, aluminium och många andra varor.

Nikkei 225-index hade gått ned 0,7 procent mitt på dagen och det bredare Topixindex gick ned 0.4 procent under handelns inledning.

Ingen Oscar för "The square"

Det blev ingen gyllene statyett för Ruben Östlunds "The square" på Oscarsgalan. I stället belönades den chilenska filmen "En fantastisk kvinna". Bästa film blev Guillermo del Toros "The shape of water".

Fyra svenskmål när Anaheim vann

Det blev svensk målfest när Anaheim slog Chicago i NHL-ishockeyn. Jakob Silfverberg blev dubbel målskytt när Anaheim till slut vann med 6–3. Och Filip Forsberg blev matchhjälte i Nashville när han avgjorde, på assist från Viktor Arvidsson, mot Colorado i förlängning efter en knapp minut. Matchen slutade 4–3, åttonde raka segern för Nashville.