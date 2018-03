MFF i all ära - jag tror att vi alla längs med sidlinjen - och säkert även ni som följde Sydsvenskans tv-sändning - hade ögon som ideligen föll på spelaren med nummer 4 i Nordsjälland i träningsmatchen i dag. Det gick inte att undvika.

Mohammed Kudus ägde innermittfältet på ett minst sagt imponerande sätt. Rivig och stark, men framför allt med en makalös bollbehandling och blick i passningsspelet.

Försökte dyka ner och få veta mer - då visade det sig att Mohammed Kudus är 17 år från Ghana och får därmed inte skriva professionellt kontrakt med Nordsjälland förrän i sommar när han blir 18.

17 år alltså.

Tänk att agera och spela med sådan auktoritet som 17-åring i ett lag som man inte ens tillhör på riktigt än. Tänk att han på slutet spelade med lagkaptensbindeln på armen.

Det var många som tyckte att Daniel Andersson borde agera omedelbums och manöverera bort Nordsjälland från den här talangen.

Förmodligen går det inte. Nordsjälland har ett delägande vad jag förstår i akademin "Right to dream" i Ghana. Man har redan hämtat någon spelare därifrån och tre ytterligare är på väg in i sommar. Och man är alltså delägare i "Right to dream group". Akademin har funnits sedan 1999.

Mohammed Kudus finns ännu inte listad i Nordsjällands akademi ens, men har spelat flera matcher med klubben i vinter.

Ni kommer att höra talas om honom i helt andra och mycket större sammanhang än så. Som det ser ut nu, är värt att tillägga som alltid. Man vet aldrig vilken väg utvecklingen tar. Man kan bara tro eller ana.

Men han visade fantastiska kvaliteter som innermittfältare och spelade bland annat fram till Nordsjällands 1-0-mål.

Malmö FF spelade den här dagen med ett innermittfält bestående av Bonke Innocent och Samuel Adrian och även om laget gjorde en bra insats och de inte ska kritiseras, så ägde Mohammed Kudus den delen av planen.

MFF-tränaren Magnus Pehrsson valde att ändra presspelet att skötas från kanterna och hänvisade till det som ett alternativ mot Göteborg. Min högst egna tanke är att den egna uppställningen påverkade beslutet. Jag tvivlar på att duon Adrian/Innocent hade fixat ett högt presspel mot det här laget. De har inte som duo tempo nog för att klara det mot ett så intensivt lag som Nordsjälland.

Jag tyckte det märktes även i omställningspelet. Eftersom de hamnade ganska lågt i utgångspositionerna, blev det ofta ett tomt utrymme centralt när MFF ställde om, ingen av de båda hade kraften och farten att bryta framåt (vilket då möjligen inte heller var meningen).

Så visst - jag som tycker att MFF behöver ha in en offensiv innermittfältare till - blev lika febrad som alla andra av Mohammed Kudus. Sen vet jag ju samtdigt med erfarenhet av när man blivit så betagen i en spelare, att det inte är självklart att det lyckas.

Men det ska bli spännande att se honom i Nordsjälland till hösten - klubben som medvetet satsar på en klar fotbollsfilosofi och väldigt unga spelare.