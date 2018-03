Guédiguian: "Man måste hålla hoppet uppe"

Hur gör man för att behålla hoppet i en tumultartad värld – en värld där man inte ens lyckas hålla ihop sin egen familj? Det är tematiken i Robert Guédiguians nya film "Huset vid havet". – Man måste jobba på att hålla hoppet uppe, säger Guédiguain till TT.

De flesta av Robert Guédiguians filmer utspelas i hans hemstad Marseille. "Huset vid havet", skriven och regisserad av den flitige fransmannen och som vanligt med hans hustru Ariane Ascaride i en av huvudrollerna, är inspelad i en liten bukt i närheten.

Hit kommer skådespelerskan Angèle (Ascaride) efter en 20-årig frånvaro, orsakad av en personlig katastrof. Hennes far har drabbats av en stroke och tillsammans med sina två bröder måste hon nu bestämma vad som ska ske med familjens hus och med den restaurang som en av bröderna driver.

– Den här familjen har exploderat innan filmen börjar. Nu lyckas de sakta återförenas tack vare de värden och ideal som de växte upp med, säger Robert Guédiguian.

Det förflutna gör sig påmint samtidigt som de hittar tre unga flyktingbarn som gömmer sig i närheten.

– De har sett tillbaka och blivit varse vad det är som inte har fungerat, och detta har gjort dem deprimerade. De ser hur deras fiaskon överskuggar det som har varit bra. Men när de nu återförenas blir de starkare, säger Robert Guédiguian.

– De ser tillbaka, ja, det har varit mycket som inte har fungerat, men det har också varit mycket som har varit bra. Och flyktingbarnen, de vill hjälpa dem, de förenas i en akt av mänsklighet.

Ariane Ascaride menar att mycket av det som medierna skriver varje dag i princip är designat för att göra oss deprimerade.

– Men samtidigt finns det mycket som görs som aldrig kommer ut. Just nu är det många afrikanska flyktingar som försöker ta sig in i Frankrike via Alperna. Det är kallt, det är snö, de riskerar att frysa ihjäl. Så då har befolkningen i byarna organiserat sig och skickat ut räddningspatruller på skidor för att hitta och hjälpa flyktingarna, säger hon.

– Det är ett bra exempel på varför det finns anledning att känna hopp och att fortsätta att arbeta på det.

"Huset vid havet" får svensk biopremiär den 9 mars.