SMHI:s meteorolog: ”Jag tror att ni kommer att känna vår i luften i dag”

Efter barmark och kyla kommer nu sol och värme till nordvästra Skåne.

Förra veckan var stora delar av nordvästra Skåne en av få platser i landet med barmark. I södra Skåne yrde då samtidigt snön. Men i dag blir det annorlunda - i hela Skåne.

– Jag tror att ni kommer att känna vår i luften i dag, säger Alexandra Olsson, meteorolog på SMHI.

Den kalla ostliga och nordliga vinden som dominerat de senaste dagarna ersätts nu av varmare vind från kontinenten och det ger en solig dag i princip hela Skåne.

– Den snö som ligger på marken kommer att töa bort och det kan bli fem kanske till och med sex grader i nordvästra Skåne.

I sydväst blir det någon grad mindre men i det innersta av landskapet kan det till och med bli sju grader, lika mycket som i Ängelholm och Halmstad.

Men säg den lycka som varar. Redan under onsdagen blir det åter kallare.

– Mildluften dämpas och ett nytt nederbördsområde kommer in under onsdagen. Då kan det bli blötsnö och regn under eftermiddagen som övergår allt mer mot snö mot torsdagen, säger Alexandra Olsson.

Så för den som vill njuta av sol och värme är det idag det gäller.

– Ja, det kommer att bli en fin vårdag i Skåne, södra Halland och det inre av Kronobergs län, säger Alexandra Olsson.