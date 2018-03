Jag följer medierapporteringen från Ghouta och finner den lika massiv som märklig. Som syrier relativt nyanländ till Sverige blir jag minst sagt förvånad över att se en svensk journalist som Expressens Magda Gad anpassa sig till och sprida den brittiske journalisten Robert Fisks perspektiv. Fisk är känd för att stötta Bashar al-Assads regim. Den 21 februari publicerade brittiska The Independent en text av Fisk om Ghouta. Vi har en tid visserligen sett samma trend generellt inom västliga medier, viljan att framställa Assad som en terroristjägare som står upp för civilisationen. Men jag blev ändå stum inför Gads Facebook-inlägg som stödde Fisks syn på massakern i Ghouta. "Det här är den viktigaste text man kan läsa just nu om Syrien", skriver Gad om Fisk.

När jag läser de orden kan jag inte låta bli att tänka på en svensk man jag mötte som låtsades veta mycket om konflikten i Syrien. Efter ett glas vin frågade han mig plötsligt: "Är du med Assad eller IS?" I sin Facebook-kommentar skriver Gad att platser som Ghouta och Idlib hålls "av olika stridande al-Qaida-grupperingar". Nå, det är sant att det finns 300 rebeller med anknytning till al-Qaida i Ghouta, men dessa var på väg att lämna sina positioner för att ta sig till Idlib redan innan det massiva militära angreppet började. Det här var ingen hemlighet. Det fanns dussintals rapporter om stridigheter mellan de al-Qaida-anknutna och en av de andra två rebellgrupperna – Jaish al-Islam. Dessutom: i förra veckan erbjöd rebeller i Ghouta Ryssland att tvinga ut de al-Qaida-anknutna ur regionen.

Här kan det vara värt att nämna att Assad från och med kriget i Irak hade ett nära samarbete med islamister. Assad hade för vana att skicka extremister av olika nationaliteter över gränsen till Irak för att utöva utpressning mot USA. För att stoppa ett fredligt uppror mot regimen släppte den syriska säkerhetstjänsten ut islamister ur Saidnayafängelset. 2014 förklarade USA:s dåvarande utrikesminister John Kerry att IS och Assads regim levde i symbios.

Att nu svepande säga att Ghouta huvudsakligen försvaras av al-Qaida-krigare är därför varken sant eller rättvist. Det stora flertalet av de rebeller som strider mot Assad i Ghouta är inte extremister som vill införa en islamisk stat med sharialagar den dag Assad faller. Att säga att alla rebeller som gör motstånd mot Assad är al-Qaida-krigare är därför att gå regimens ärenden.

Det här är syrier som har förtryckts av en krigsmaskin och en diktator. När det gäller beväpning är Ghoutas rebellgrupper fullständigt underlägsna krafterna de ställs emot. Assad har tungt artilleri, kemiska vapen, stöd av ryskt flyg och inkommande soldater från Iran och Hizbollah. Denna krigsmaskin försöker återta ett område med 400 000 invånare, bland dessa finns syriska rebeller som levde i fred innan Assad började döda dem för att få behålla makten. Det här är det pris Assad tycker att folket kan betala för att han ska få ärva Syrien från sin far.

Det pris vi syrier fortsätter att betala - medan vi alltmer frågande undrar vem som är beredd att kämpa för vår sak.

Assad bombar, torterar och använder kemiska vapen, ryssarna skryter om att de har provat 200 nya vapen i Syrien, IS tävlar i barbari och den fria världen representerades länge av en Obama som sa sig dra en röd linje, men sedan inget gjorde. Miljoner ord har yttrats, men kriget fortsätter medan vi syrier hör hur vi har blivit offer för en ny regional maktbalans och nya kompromisser. Alla nyckelnationer har rusat till Syrien för att rycka åt sig en bit av kakan. Ryssland vill etablera sin makt kring huvudstaden Damaskus med omnejd, det Assad en gång kallade "the useful Syria", medan Turkiet vill säkra den södra gränsen från det kurdiska hotet. Alltmedan USA är stationerat i östra Syrien, där oljan finns.

Den hjärtekrossande sanningen är att det Syrien som fanns före 2011 är borta för gott. Mitt hemland förgörs och förvandlas av alla utom oss syrier.

Översättning: Peter Fällmar Andersson