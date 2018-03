Rebeller vill inte förhandla om väg ur Ghouta

Rysk militär erbjuder rebellerna som kontrollerar östra Ghouta en säker passage ut ur regionen. "Det finns inga förhandlingar om detta", svarar rebellerna.

– Det ryska försoningscentret garanterar immunitet för alla rebellkrigare som fattar beslutet att lämna östra Ghouta med sina vapen och tillsammans med sina familjer, uppger ryska försvarsdepartementet.

Det uppges också att fordon ska tillhandahållas och hela vägen kommer att övervakas.

Det ryska förslaget anger inte var rebellerna ska ta vägen, men vid tidigare liknande uppgörelser har rebeller tagit sig till områden kontrollerade av oppositionen nära den turkiska gränsen i norr.

Rebellerna skulle därmed ge upp sitt sista stora fäste nära Damaskus. Ett förslag som har avvisats.

"Det finns inga förhandlingar om detta. Ghoutas fraktioner, deras krigare och dess folk håller fast vid sitt land och kommer att försvara det", skriver Hamza Birqdar, talesperson för den sunniextrema rebellrörelsen Jaish al-Islam, i ett sms till nyhetsbyrån Reuters.

FN tror att 400 000 människor är instängda i den rebellkontrollerade enklaven Ghouta, där både mat och medicinsk utrustning var på väg att ta slut redan innan attackerna mot området intensifierades för några veckor sedan.

Hundratals civila har dödats i enklaven de senaste veckorna under en av de våldsammaste bombningsinsatserna under kriget som pågått i sju år. Den syriska armén har under de senaste dagarna tagit kontroll över en tredjedel av enklaven.