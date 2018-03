Skellefteå kvartsfinalklart efter snällderby

Skellefteå är klart för SM-kvartsfinal för elfte året i rad. OS-forwarden Joakim Lindström avgjorde med ett sent 1–0-mål borta mot Luleå – i ett derby som inte riktigt hettade till. – Inte tillräckligt med kamp, säger Skellefteås Jimmie Ericsson till C More.