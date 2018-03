Då kommer BC Unidos album

Duon BC Unidos, bestående av stjärnproducenten Patrik Berger och artisten Markus Krunegård, släpper i dag nya singeln "Take it easy". Låten gästas av US Girls och Daniel Ledinsky.

"'Take it easy' handlar om att softa, att inte bryta ryggen under vanmaktens tyngd och att inte låta sig omedvetet formas. US Girls verser däremot tror jag handlar om typ mord", säger Krunegård i ett pressmeddelande.

Singeln är den första låten från duons kommande debutalbum som väntas släppas den 18 maj. Albumet innehåller gästspel från bland andra Amanda Bergman, Pelle Almqvist och Noonie Bao.

I höstas släppte BC Unidos ep:n "Bicycle", som bland annat innehöll sommarhitten med samma titel.