Timrå vann efter förlängning

Timrå vann den första finalmatchen i hockeyallsvenskan över Leksand med 4–3 efter förlängning. Amerikanen Michael Parks avgjorde efter 6.35.

Det var hett och grinigt inledningsvis, vilket gav tolv stycken tvåminutersutvisningar och en tiominutare i de två första perioderna. De flesta var för roughing, men Timrå hade också tre utvisningar då det var för många spelare på isen.

Målmässigt följdes lagen åt med varsitt mål i varje period.

I den femte minuten i förlängningen fick lagen varsin spelare utvisad. Direkt efter att Timrås Michael Parks kommit in på isen efter sin utvisning fick han pucken och sköt den i mål. Det var Parks första mål i Timrå.

– Det känns väldigt bra. Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. När jag kom in efter utvisningen var jag bara glad att killarna dödade utvisningen och att jag inte kostade dem segern, säger Parks till C More.

– Det är stort med segern, skönt att få vinna första matchen. Det kommer att bli en jämn serie.

Parks gjorde sin sjätte match i Timrå.

En annan matchvinnare för Timrå Car Jonathan Dahlén som gjorde ett mål och passade till de övriga tre.

Finalserien avgörs i bäst av fem matcher. Segraren går till direktkval till SHL. Förloraren får spela playoff, med chans att gå till SHL.