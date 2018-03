Vinylen hyllas på Record store day

För elfte gången i ordningen ska vinylen och skivbutikerna hyllas. På Record store day den 21 april anordnas flera spelningar runt om i landet och ny som gammal musik släpps i olika format.

På skivbutiken Bengans i Göteborg spelar bland andra Eva Dahlgren, Hästpojken och Pale Honey. I Stockholm har musikälskarna chans att se Abramis Brama och Anders F Rönnblom på Sound Pollution respektive Plugged Records. Även i mindre städer, som Trelleborg, ska musiken hyllas – där spelar KKPA på Skivlagret.

Bland de svenska skivsläpp som görs i samband med Record store day märks vinylutgåvor av Miss Lis album "A woman's guide to survival", Abbas singel "Summer night city" och At The Gates ep "Gardens of grief".