Per Gessle kan vinna norska Melodifestivalen

Det är inte bara Sverige som utser sin representant till Eurovision Song Contest i kväll. I Norge tävlar tio bidrag i landets motsvarighet till Melodifestivalen, Melodi Grand Prix, om det ärofyllda uppdraget.

Även där kan en svensk bidra till en vinst. Per Gessle har nämligen skrivit texten till artisten Charla K:s låt "Stop the music". Charlotte Kjær, som hon egentligen heter, är sedan tidigare knuten till Gessles skivbolag Space Station 12.

– Han är ju väldigt duktig, och det har varit ett jättebra samarbete. Det har varit kreativt och effektivt, det har varit jättekul. Jag har stor respekt för Gessle. Han är en väldigt känd artist och låtskrivare, en fantastisk låtskrivare, sade Charla K om låtsamarbetet till TT tidigare.

I Melodifestivalssammanhang har Per Gessle tidigare skrivit Lasse Lindboms "För dina bruna ögons skull" och Lena Philipssons "Kärleken är evig".

I det norska startfältet finns även Alexander Rybak som 2009 vann Eurovision Song Contest med låten "Fairytale". I kväll tävlar han med bidraget "That's how you write a song".