Renaida: "Jag blev jättestressad"

Renaida drabbades av teknikstrul under Melodifestivalens final. Hon hörde ingenting under sitt nummer och fick sjunga sin låt en gång till. – Det är faktiskt tråkigt att det blev som det blev, säger Renaida, som kom nia i finalen.

Finalens största drama inträffade redan under det andra bidraget. Mitt i "All the feels" ropade Renaida att hon inte hörde någonting.

– Lyssningen var inte som den ska. Allt ljud från arenan hördes och då blir det ingenting, jag hörde ingenting, säger hon efter sändningen.

– Jag tycker att jag gjorde rätt, jag hörde ingenting så varför ska jag köra mitt nummer utan att säga något om det?

Hon vill dock inte skylla på någon annan än sig själv.

– Det var jag som stoppade in lurarna och de funkade inte. Jag blev jättestressad men jag stoppade in dem när jag var på scenen så då fanns det inget att göra. Tiden räckte inte så det var bara att köra, säger Renaida.

Kort efter hennes framträdande tog SVT beslut om att hon skulle få köra sitt bidrag igen, efter att alla andra låtar framförts.

– Då tänkte jag "nice", det var ju det jag ville, säger Renaida, som inte tror att teknikhaveriet påverkade tävlingen.

Tävlingsproducenten Christer Björkman säger att det var ett enkelt beslut att låta Renaida uppträda igen.

– Det var ganska glasklart. Hon sa till och det står i regelverket att om man har problem med sin "in ear", då ska man säga till och då bryter vi och gör om. Nu var det så tätt inpå slutet av låten så vi valde att inte avbryta den då, säger han.