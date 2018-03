The Game förstår sina styrkor

The Game KONSERT · HIPHOP. Kulturbolaget, Malmö 9/3.

I en vers från sin andra skiva förklarade The Game att den rimliga pensionsåldern för en rappare infaller vid 38. Året var 2006 och raden var en attack mot Jay-Z, som då började närma sig 40 och som ännu inte lyckats sluta rappa. Men tiden har en tråkig tendens att hinna ikapp den sortens ställningstaganden. Förra året fyllde The Game själv 38 och även om det går rykten om att nästa album blir hans sista kan jag inte tänka mig att han är redo att lägga av.

Hur jag vet? Jag tror helt enkelt att han har för roligt.

På Kulturbolaget ger han en show som svettas och väsnas, som tumlar hit och dit med en glädje som är svår att fejka. Rösten är djup och raspig och plöjer fram genom låtarna som om de behövde tvingas till lydnad medan en liten grupp musiker sliter tag i musiken och väcker den med örfilar. Bandet kan spela ouppfostrad raprock och dundrar sig lätt igenom ett Skrillex-beat men gör sig bäst när de skapar något så motsägelsefullt som rå och slamrig g-funk.

Allt är inte höjden av elegans. Speltiden är onödigt snål och inledande ”Red nation”, med sin skrålade körsång och sin krystade technosampling, är faktiskt nästan outhärdlig. Men The Game förstår sina styrkor och har lärt sig att använda dem. Han vet vilka rader han kan lämna över till publiken utan att mötas av tystnad. Han vet vilka låtar han kan klippa efter halvtid och vilka refränger han kan fortsätta skrika trots att musiken tystnar bakom honom.

Han pratar om Biggie, Tupac och Eazy-E och fyller sina låtar med referenser till de artister han beundrar mest. Det är gulligt på samma sätt som när en tonåring tapetserar sitt pojkrum med idolaffischer och visar hur mycket han bryr sig om den tradition av västkustrap han arbetar i.

Men även om debutalbumet "The documentary" ibland räknas till 00-talets semiklassiker har The Game aldrig själv nått den position som krävs för att andra ska skriva låtar om honom. När han går av scenen och önskar oss en säker hemfärd tänker jag att det är synd. Inte för att The Game är lika bra som sina hjältar utan för att han hade blivit så lycklig över att få räknas som en av dem.