Livstidsledare i Kina ger skrämselhicka

Xi Jinping utses till president på obegränsad tid och Kina flyttar fram sina positioner alltmer. Det borde få omvärlden att ta sig en funderare på hur man ska förhålla sig till den mäktiga jätten i öst, anser Kinakännaren Kristina Sandklef. ”Alla länder borde ha en egen väl genomtänkt Kinastrategi”, säger hon.

Den formidable ledaren. En propagandaaffisch med Kinas president Xi Jinping, som kan sitta kvar på obestämd tid. Bild: Mark Schiefelbein/AP/TT

The chairman of everything, det vill säga alltings ordförande. Så har The Economist – med glimten i ögat – kallat den kinesiske presidenten. Men bakom skämtet vilar ett djupt allvar. Inte minst i Kina har chockvågor gått sedan planerna tillkännagavs om att göra det möjligt för Xi Jinping att sitta kvar på obestämd tid, ett beslut som klubbades igenom av Nationella folkkongressen.