Tränaren hyllade defensiven efter segern

Två matcher, två segrar. Förklaringen bakom Timrås start i den hockeyallsvenska finalen? – Försvarsspelet är nyckeln till att vi vinner, sade tränaren Fredrik Andersson efter 2–1 mot Leksand.

Timrå kommer allt närmare ett direktkval till SHL. Andra finalmatchen i hockeyallsvenskan slutade med en ny seger, och efter 2–1-mötet med Leksand har klubben 2–0 i matcher.

– Jag tycker att vi över 60 minuter spelade en bättre hockey än dem. Jag tycker att vi vårdade pucken på ett väldigt bra sätt och klarade av att hantera spelet med puck, sade Timrås tränare Fredrik Andersson till C More.

Nyckeln till segern?

Försvarsspelet, det var Andersson och målvakten Henrik Haukeland överens om.

– Under hela säsongen har vi haft en otroligt stark defensiv. De (backarna) är pucksäkra, har ett bra förstapass och är starka runt eget mål. Det är därför vi har gått så bra, för att vi har en bra defensiv, sade Haukeland till C More.

Precis som i första matchen – seger med 4–3 efter förlängning – hade även Jonathan Dahlén en avgörande roll.

20-åringen gjorde ett mål och tre assist i första segern och den här gången visade han Timrå vägen med ett delikat mål 11.58 minuter in i andra perioden. Dahlén tog varvet runt målburen och fick in 1–0 bakom målvakten Robin Rahm.

4.37 minuter senare satte Erik Karlsson, framspelad av Vilmos Gallo, 2–0-målet. Leksands Oskar Lang reducerade med fem sekunder kvar av matchen.

Segern i Tegera arena innebär att Timrå kan avgöra finalen framför hemmapubliken på tisdag. Om laget lyckas med det väntar ett kvalmöte, i bäst av sju matcher, med Karlskrona om en plats i nästa säsongs SHL.