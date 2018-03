Annihilation STRÖMMAD FILM. SCIENCE FICTION. USA/Storbritannien, 2018. Regi: Alex Garland. Med: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac, Tuva Novotny, Tessa Thompson. Längd: 1.55.

Något från yttre rymden landar i en avlägsen skog i USA. En expedition ger sig in i den mystiska zonen där naturen inte beter sig naturligt.

Känns historien bekant? Ja, "Annihilation", löst baserad på Jeff VanderMeers succéroman med samma namn, kan sägas vara en ny variant av Andreij Tarkovskijs science fiction-klassiker "Stalker" (1979). Minus den ryske regissörens förtätade bildpoesi och intellektuella dialoger. Plus pangpang, datoranimationer och en kvinnlig skådespelarensemble i uniform.

Men det är inte frågan om en simpel spektakelfilm. Den brittiske författaren Alex Garland har med sitt manus till Danny Boyles "Sunshine" (2007) och den egna regidebuten "Ex Machina" (2015) visat att han är en science fiction-kreatör med höga ambitioner. Och trots att "Annihilation" är en påkostad historia med Natalie Portman i huvudrollen ansågs filmen för komplicerad, för smart, för en bredare internationell biograflansering. I USA och Kina går den upp på stor duk; i resten av världen får den premiär direkt på Netflix.

Den mystiska zonen kallas The shimmer, och det är mycket riktigt en skimrande plats där luften dallrar i fluorescerande färger. I skogen tycks någon form av virus få varelser och växter att mutera. Eftersom The shimmer gradvis blir större, och därmed hotar bebyggda områden, skickar militären in expeditioner. Men inga expeditionsmedlemmar lyckas återvända utom soldaten Kane (Oscar Isaacs) – och han är svårt sjuk.

För att hitta ett botemedel bestämmer sig Kanes fru, biologen Lena (Portman), att följa med på en ny expedition, trots att det är rena självmordsuppdraget. Med på den helt kvinnliga expeditionen är bland en andra en psykolog (Jennifer Jason Leigh) och en geolog, gestaltad av den svenska skådespelaren Tuva Novotny. Väl inne i The shimmer förvandlas medlemmarna gradvis både fysiskt och psykiskt, och när de hamnar under svår press börjar gruppsammanhållningen att krackelera.

Naturens hämnd? Ja, det finns ett miljötema. Men mer tydligt är "Annihilation" en existentiell berättelse. Precis som i "Ex Machina", som handlar om artificiell intelligens, ställer Garland frågor om vad som kan sägas konstituera mänskligt liv och mänskligt medvetande när alla varelser och växter är sprungna ur DNA. Och Lenas sökande efter ett botemedel handlar inte enbart om att hon vill hjälpa sin make, utan också om att hon vill komma till självinsikt. Hon är den i expeditionen som drivs av ett kall, en övertygelse, och är därför också den som tycks vara bäst lämpad att klara sig i The Shimmer, där spelreglerna ständigt förändras och identiteter löses upp. Eller bedrar hon sig själv?

Med ett återhållsamt berättartempo och suggestiv musik skapar Garland en laddad atmosfär, som då och då punkteras av framåt- och tillbakablickar som utspelas utanför The shimmer. Actioninslag och datoranimationer är föredömligt nedtonade, åtminstone fram till den färgsprakande finalen som förtar en hel del av mystiken genom att fläska på med extra allt. En missriktad eftergift åt en publik som ändå inte lär intressera sig särskilt mycket för den här filmen.

"Annihilation" är spännande och bjuder på lagom utmanande hjärngympa; det är ett verk i samma anda som "Interstellar" och "Arrival". Men i jämförelse med den uppenbara förebilden "Stalker" (filmen blinkar också åt Tarkovskijs "Solaris") känns den artificiell och lättviktig. Nästa gång förväntar jag mig lite mer av den begåvade Garland.

"Annihilation" finns på Netflix.