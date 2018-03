Debattinlägg: ”Den handlar om människors självbild. Berövar man dem deras vapen, känner de sig kulturellt och socialt utplånade.”

Problemet med den amerikanska myten är att den lantliga idyllen med fulländad individuell frihet inte ryms i en högutvecklad stat. Det skriver Ian Buruma, redaktör för The New York Review of Books.