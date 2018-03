Kaoset efter Flygkraschen i Katmandu

Ett flygplan som skulle bära 71 passagerare fram till sin destination i Katmandu kraschade under landning.

Minst 50 personer miste livet vid flygolyckan under måndagen i Nepal. Flygplanet, som lyft från Dhaka, kraschade och fattade eld på Nepals flygplats. Planet skulle gå in för landning men någonting gick allvarligt fel. Överlevande passagerare vittnar om att flygplanet ska ha betett sig konstigt när det skulle gå in för landning, uppger TT och lokalpress.