Vad hände med First Aid Kit?

First Aid Kit KONSERT · ROCK/COUNTRY. Malmö Live 12/3.

First Aid Kit? Ni har hört dem? Då känner ni deras styrkor: de sjunger som lärkor. Fint var och en för sig, bedårande tillsammans.

Fast lärkor och lärkor. Låt mig säga så här: när lillasyster Klara sätter ner fötterna får hon en trygg och djupt mättat röstklang som matchar ljudet av en kyrkklockas solida järnmalm. Storasyster Johanna är mer klängväxttypen; i stämsången låter hon sin röst klättra på sångmelodin och ger alltsammans extra lyster. Hon behöver något att slingra sig kring för att komma till sin rätt.

De gör det mesta möjliga utifrån dessa guda- eller dna-givna förutsättningar. De har tränat ihop sig, skaffat sig gedigen rutin. De ser till att variera infallsvinklarna. De inser att det lurar något förutsägbart, nästan mekaniskt i upplägget – det gäller därför att inte i varje ögonblick förlita sig till det vokalt finjusterade samspelet, då blir det tjatigt. Och det gäller att föra in lite friktion och lite smuts som grusar maskineriet och förvanskar det rosenröda som kan bli så gulligt. Så de varvar gärna skönsång i två stämmor med unisona partier, som genast gör musiken barskare och ger musiken en anda av mild konfrontation.

Ja, de vet. De vet också att det brukar sluta ungefär så här, så som vi börjat: vi uppe­håller oss helt och hållet kring systrarnas sångröster och vokala samspel, för det är där det händer.

Och där har vi problemet, eller låt oss säga dilemmat, som uppstått sedan First Aid Kit blivit så stora att de har stora estrader och stora konsertsalar som arbetsfält: här krävs något mer. Och de har inte riktigt hittat ett sätt att låta sina röster interagera med något annat, att på allvar göra sin musik större. Framför allt inte live.

”Nothing has to be true”, sista låten i ordinarie set, kulminerar i ett oväntat starkt crescendo där trummisen Scott Simpson ger skinnen en match och Melvin Duffy följer honom med sin pedal steel upp mot klimax. Det blev en sorts förlösning, inte att förakta, fast egentligen är sådant bara distraktion. Inget hände, egentligen.

Systrarna har fyra musiker bakom sig; själv spelar Johanna helt ok bas och Klara spelar så mycket akustisk gitarr som krävs. Alldeles för mycket läggs på Melvin Duffys axlar. Han gör ett habilt jobb med sin pedal steel, men är aldrig märkvärdig och saknar något utöver själva sångerna och sångrösterna att verkligen samverka med, någon att utbyta idéer med.

Ett konkret bekymmer är att trummisen är svag och att ljudmixen ger honom mer uppmärksamhet än vad som är bra. Han brister mest hela tiden, men kanske allra mest i ”Lion’s roar” där han verkar nöjd med att markera tretakten och underlättar låtens framfart. Det är en rätt fin sång, som systrarna Söderberg medvetet eller inte fått att likna såväl Bob Dylans ”The wicked messenger” som Mikael Wiehes och Peggy Segers ”Valet”. Refrängen blir oväntat småstökig och utmanande, när Melvin Duffy får den att kränga harmoniskt. Här finns en rockattityd som bryter mot det insmickrande i den annars så snälla repertoaren, men trummisen svarar inte på utmaningen så nej: det händer inte riktigt här heller.

Kvällens verkliga rocknummer är den feministiska ”You are the problem here”, ett år gammal men med förnyad aktualitet med #metoo. Klara Söderberg inleder solo, med elektrisk kompgitarr, som en modern Billy Bragg. Sången är kraftfull och titeln bra, men resten av texten känns obearbetad: mer debattinlägg eller insändare än rocklyrik.

Bästa låtar denna kväll är istället de mer timida. Klara Söderberg är verkligen magnifik i ”It’s a shame”, där hon i uppåtgående fraser låtar rösten, på Emmylou Harris-vis, brytas i en falsett som utstrålar både skör skönhet och mod. Mycket fin var också "Ruins", där den etablerade stämföringen systrar emellan firade triumfer. Ja, det är just där det händer. Fortfarande.