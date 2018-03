Buffalo Tom tillbaka – spelar i Köpenhamn i höst

Den amerikanska rocktrion Buffalo Tom har precis släppt sitt första album på sju år och nu är det klart att bandet kommer till Köpenhamn i höst för en konsert.

I början av 90-talet var Bostonbandet Buffalo Tom ett av indierockens stora namn och då besökte de Köpenhamn flera gånger. 1992 på Barbue (nuvarande Huset), 1993 på Loppen och 1995 i Den Grå Hal. Nu är det klart att trion kommer tillbaka i höst.

Förra året firade Buffalo Tom 25-årsjubileum för sitt klassiska album ”Let me come over” från 1992 och nu har de precis släppt det nya albumet ”Quiet and peace”. Det är första släppet sedan 2011 års album "Skins".

På det nya albumet har trion Bill Janovitz, Chris Colbourn och Tom Maginnis samarbetat med David Minehan (The Neighborhoods och The Replacements).

Den 27 november kommer Buffalo Tom till Pumpehuset i Köpenhamn och biljetterna börjar säljas den 15 mars.