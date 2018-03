Ingrid Runsten: "Ställ den frågan och någon ropar på vårdnadsbidrag."

Är det tjatigt att skriva om den 8 mars efter den 8 mars? Men så är det ju också genom envist upprepande av krav som saker har förändrats. Kvinnodagen är en påminnelse om det. Så fortsätt tjata, ännu återstår rätt till både arbetsliv och liv, till jämställdhet utan att behöva slita ut sig.

Det största som hänt under året – under många år – är #metoo. En rörelse som föddes under hösten och som nu går vidare i konkreta krav. Den 6 mars skrev initiativtagare bakom olika svenska #metoo-upprop en debattartikel i DN och överlämnade krav på åtgärder till jämställdhetsministern.