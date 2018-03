Fakta

Oljelandet Rysslands tillväxt har ett nära samband med nivån på världsmarknadspriset på råolja. Landet gick 2014, i kölvattnet på sanktioner efter annekteringen av Krim och oljeprisets kollaps, in i en djup recession. 2016 minskade rysk BNP, ned med 0,2 procent. Men framöver ser det ljusare ut.

Världsbankens ekonomer räknar med en rysk tillväxt på 1,7 procent per år 2017–2018 och på 1,8 procent 2019. Oljepriset beräknas samtidigt i snitt öka från årets 53 dollar per fat till 59 dollar per fat 2019.

Källa: Världsbanken