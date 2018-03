Den skånska sjukvårdskartan kan komma att ritas om. Det finns starka politiska åsikter om att samla vårdcentralerna i en egen förvaltning, istället för dagens koppling till de tre stora sjukhusen Sus, Helsingborg och Kristianstad.

Alliansen vill se ett konkret förslag om en sådan organisation. SD vill helt bryta upp dagens geografiska uppdelning av vården i Skåne.

Allmänläkarna på de skånska vårdcentralerna har efterlyst en gemensam förvaltning.

Men det är inte en bra idé just nu, enligt den utvärdering av av primärvården som behandlades på regionstyrelsen under tisdagen. Region Skåne behöver ägna all kraft åt att förbättra arbetsvillkoren för de hårt pressade vårdcentralerna är slutsatsen från utredaren Anders Anell, verksam vid Ekonomihögskolan i Lund.

Just nu pågår politiska överläggningar i Region Skåne om att organisera om den skånska sjukvården. Ett förslag ska vara klart till sommaren. Partierna i alliansen ser gärna en ny lösning för primärvården, när kartan ändå ska ritas om. De rödgröna partierna är mer försiktiga i sin inriktning.

– Vårt förstahandsalternativ är inte att ändra den nuvarande organisationen, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

– Det kan bli vissa förändringar, men inte jättestora. Det är inget självändamål och det var för många omorganisationer i vården tidigare.

Den senaste stora omstöpningen av sjukvården i Skåne gjordes under borgerligt styre 2013, och leddes av dåvarande regiondirektören Jonas Rastad.

Då delades Skåne in i tre stora områden, Sus (Malmö-Lund), Sund (nordvästra Skåne) och Kryh (östra Skåne). De offentliga vårdcentralerna i Skånes kommuner hör till någon av de tre förvaltningarna, som också har varsin politisk nämnd. Hela psykiatrin hamnade under förvaltningen Sund och vård i livets slutskede under Kryh.

När primärvården delades upp geografiskt var det med förhoppningen att samarbetet mellan vårdcentralerna och sjukhusen skulle bli lättare. Det målet har inte uppnåtts, enligt den pinfärska utredningen.

”Det finns indikationer på att samverkan inom primärvården snarast har försämrats” skriver utredaren Anders Anell, som intervjuat personal både på vårdcentralerna och sjukhusen.

– Det är vad vi hör också. Saker som inte blev bra, ska självklart göras om, säger Gilbert Tribo, gruppledare för L.

Allianspolitikerna hoppas på en bred politisk överenskommelse för att stärka primärvårdens roll i vårdorganisationen. Nu finns en stor risk att vårdcentralernas problem hamnar i skuggan av larm om operationsköer, överbeläggningar och vårdplatsbrist på sjukhusen.

För ögat ser Skånes sjukvårdskarta lite märklig ut, eftersom sjukhuset i Trelleborg och vårdcentraler i Vellinge och Svedala hör till sjukvårdsförvaltning Sund. De gränserna kommer att diskuteras i de politiska överläggningarna.

– Men det viktigaste är nog att tydliggöra primärvårdens uppdrag, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).