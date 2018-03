Messi skrev dubbel historia: "Stor bedrift"

Fakta

Liverpool, (England), Manchester City, (do), Juventus (Italien), Roma (do), Barcelona (Spanien), Real Madrid (do), Sevilla (do), Bayern München (Tyskland) är de åtta lagen klara för kvartsfinal.

Lottningen sker på fredag vid lunchtid. Då kan lag från samma land ställas mot varandra. Dubbelmötena spelas den 3–4 och 10–11 april.

Semifinalerna spelas den 24–25 april och 1–2 maj. Finalen avgörs på Kievs Olympiastadion den 26 maj.