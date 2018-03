Minnesord om Staffan Rosendahl

Doktor Staffan Rosendahl har avlidit i en ålder av 70 år i sitt hem på Hakens Gård i Abbekås. De närmaste är barnen Johan, Helena och Erik med familjer samt tvillingbrodern Sten och brodern Anders Ahlbom Rosendahl.

Staffan var nybliven änkling efter min kusin och fostersyster Rona Maclurkin-Rosendahl.

Endast en månad efter Ronas begravning genomgick Staffan ett knäledsbyte. Nyligen hemkommen fälldes den gamle kirurgen av en massiv lungemboli. Ett ödets djupaste ironi.

Staffan kom från en gammal känd släkt med rötter i 1700-talets Malmö och Danmark. Han blev student vid Malmö Borgarskola 1967 och påbörjade utbildning till sjöofficer vid Kungliga Sjökrigsskolan i Näsbypark.

Som kadett drabbades han av en idrottsskada och under sjukhusvistelsen väcktes hans intresse för medicinen. Han började i Lund vårterminen 1969, där ödet då var gott när han fick Rona som kurskamrat. De blev snabbt ett radarpar.

Som kirurg tjänstgjorde Staffan inom Ystads sjukvårdsdistrikt, mestadels i Ystad och Simrishamn. Efter pensionen arbetade han även i Norge. Han var en erkänt habil operatör med en för skrået ovanligt stor värme och empatisk förmåga. Han sörjes av en stor skara gamla patienter.

Efter en härlig tid som unga läkare med mycket segling och resor började barnen komma och det var dags att bygga upp sitt tuskulum, Hakens Gård, strax väster om Abbekås. Där blev det får, hästar, Highland Cattle och kräftdammar. Staffans traktorer blev med åren av en imponerande storlek!

I första rummet kom naturligtvis familjen. Staffan och Rona var de bästa föräldrar man kan önska sig; entusiasmerande, positiva och varma. Alla problem, stora eller små, gick att lösa.

Staffan var ateist och liksom jag, politiskt moderat av den gamla Gösta Bohman-skolan. Det var en fröjd att höra honom, med bitande ironi, häckla tokiga företeelser både till höger och vänster. Dock alltid med glimten i ögat! Det var frihet under ansvar som gällde.

Jag sörjer min svåger. Dock kan den devis som vi gamla djupvattenseglare har, även passa på Staffan: Old Sailors never die, they just fade away!

Olof Ståhl-Olsson

sjökapten