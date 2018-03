Regeringen höjer stödet för hyresrätter

Fakta

Höjda stödnivåer: Förslaget innebär att grundstödet höjs från 6 600 kr till 7 100 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i Stockholmsregionen, och från 5 300 kronor till 5 800 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i övriga stora kommuner samt för bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1 000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3 800 kronor till 4 800 kronor.

Höjd normhyra : För närvarande är den högsta tillåtna normhyran 1 450 kr per kvadratmeter boarea (BOA), 1 350 kr respektive 1 300 kr beroende på var i landet bostäderna byggs. Ändringarna innebär att den högsta tillåtna normhyran höjs med 100 kronor per kvadratmeter BOA i storstadsregionerna, inklusive övriga stora kommuner och övriga tillväxtkommuner och med 50 kronor per kvadratmeter i övriga kommuner.

Påbyggnadsbonus: Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark.

Källa: Regeringen