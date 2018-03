Från flera håll har jag hört repliken "jag är redan trött på Bergman, det kommer att bli ett jobbigt år". Själv är jag inte det minsta trött på Ingmar Bergman – däremot är jag sedan länge utled på tjatet om hans kvinnor, de många barnen han inte brydde sig om och även regissörens excentriska bufflighet.

Med det sagt: Kortfilmen "Fettknölen" av Jane Magnusson och Liv Strömquist som handlar om just detta är en sann pärla. Fyndig och skrattsalveframkallande. Mot Det Manliga Geniet riktas en skarp udd som inte på något sätt är nyskapande men det är helt oemotståndligt. I centrum står fettknölen på Bergmans ena kind som får eget liv (och vars röst spelas av Frank Dorsin). Med en dåres envishet försöker den råda Bergman i kärleksrelaterade frågor och ett symbiotiskt förhållande uppstår mellan de båda.

"Fettknölen" är en av sex nyproducerade kortfilmer som samlats under rubriken Bergman Revisited på SVT Play. Det är mycket stjärntätt. Regissörer som Tomas Alfredson, Pernilla August och Lisa Aschan, skådespelare som Jonas Karlsson, Gunnel Lindblom, Vera Vitali, Anki Lidén, Lena Olin etc etc.

Min favorit är "Bergmans reliquarium" av Tomas Alfredson och Jesper Waldersten. Den är gjord som en popvideo till Veronica Maggios "20 questions" och är lika delar hyllning och fantasi, en drömsk mix av "Det sjunde inseglet" (med Lena Olin som Döden), "Persona" (med Helena af Sandeberg och Maggio som Liv Ullmann och Bibi Andersson), "Sommarnattens leende", "Viskningar och rop"... Det är lekfullt och obehagligt och lika bra fjärde gången som första. För att ta alla referenser krävs en del förkunskaper men jag inbillar mig att det fungerar ändå eftersom filmen har en alldeles egen sorts poesi. Slutet är briljant.

Lisa Aschan har gjort en variant av "Tystnaden" – "Guds tystnad" – som även den rör sig tydligt i Bergmans universum. Det är lika krävande att se Nina Gunke och Anki Lidén röra sig på hotellet i svartvitt nu som det var att följa Gunnel Lindbloms och Ingrid Thulins förehavanden då.

Patrik Eklunds "Infektionen" med Ruth Vega Fernandez och Magnus Krepper som krisande medelålderspar är en slick men ångestriden uppdatering av "Scener ur ett äktenskap". Det är parterapi som får sessionerna i "Bonusfamiljen" att verka kärleksfulla. Filmen står stadigt på egna ben och lever på de strålande skådespelarinsatserna.

"Scener ur natten" av Pernilla August och Cilla Naumann låter konstnären ta emot både hustru, barn och älskarinna på dödsbädden. Det är precis så pinsamt som det låter.

"Ariel" av Linus Tunström, med Jonas Karlsson och Bahar Pars som föräldrar till en flicka som föds med vingar, rör sig mer i utkanten av Bergmans universum. Det är en historia om magi och realism, barndom och vuxenblivande som är både vacker och sorglig.

Det biografiska varvas med Bergmans filmvärld i dessa sex filmer med sammanlagd längd som en långfilm, somligt är troget verkligheten och originalen och somligt inte. Om man inte är trött på Ingmar Bergman och framför allt hyser ett intresse för hans återkommande teman så är kortfilmssatsningen en fin gåva av public service.

Kortfilmerna ligger på SVT Play till och med fredag. Senare i år kommer de också att visas på SVT. På SVT Plat finns också den timslånga dokumentären "Gunnel Lindblom – ut ur tystnaden", till och med 8 april.