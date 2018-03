Fakta

1947 startade Gunnar Hejde bygghandeln i Kävlinge. Året efter gick nuvarande vd Christer Törngrens far Stig in som kompanjon. Då var det en renodlad brädgård. Den ursprungliga virkesbyggnaden finns kvar inne på gården. På den tiden fanns järnvägsspår ändå in till Hejdes bygghandel.

Numera finns Hejdes bygg även i Lödde, Svalöv och Landskrona.