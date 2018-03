Lewicki: "Det gjorde lite för ont för att jag skulle följa med"

MFF-mittfältaren samlat besviken att han också missar landslaget.

Oscar Lewicki missar inte bara MFF:s cupmatch mot Östersund. Han missar också de båda testmatcherna mot landslaget - för enligt förbundskaptenen Janne Andersson hade han varit högaktuell annars.

– Självklart vill man vara med i landslaget, men jag kommer inte att gå hem och gråta, säger Oscar Lewicki och fortsätter:

– Det är inget man fokuserar på i vardagen helt enkelt. När man är här i Malmö spelar man för Malmö och gör allt för att det ska gå bra för mig och laget.

Det finns ju förstås en VM-plats i potten ytterst och då är det inte bra att missa det här tillfället för Oscar Lewicki, men han menar att det inte påverkar honom i vardagen om han ändå varit med i landslagstruppen.

– Det är ingen större skillnad. Jag fortsätter göra samma rehab och så. Jag känner ingen extra inspiration av landslaget i sig, kommer vara lika motiverad ändå, säger han medan han signerar en av hundratalet bollar som ligger uppdradade för att få namnteckningar av alla spelarna.

Att Oscar Lewicki skulle missa cupsemifinalen mot Östersund var han förberedd på. Han gjorde ändå ett test på torsdagen.

– Det är tråkigt. Jag har haft lite pessimistiska tankar kring det. Det har inte känts riktigt bra och det var tajt med tiden även om det inte är någon allvarlig skada. Det har blivit bättre och bättre så jag ville ut och pröva och känna om det gick, men det gjorde lite för ont för att jag ska följa med.

Du kan väl hålla med om att det är ett tungt avbräck att du inte kan vara med mot Östersund?

– Det optimala hade varit om jag kunde spela, men vi har ändå så mycket folk som är i bra form så det kommer att lösa sig ändå. Sen får vi se vilken lösning det blir.

Det som är positivt är väl möjligen då att nästa MFF-match inte är förrän annandag påsk och det är mer än två veckor dit? I nuläget har Malmö FF inte bokat in något genrep under landslagsuppehållet, men klubben stänger heller inte dörren för att ytterligare en match kan läggas in där.

– Det är gott om tid till premiären och det är positivt, sen hade jag så klart velat vara med och hjälpa till i laget. Min känsla är att det inte kommer att vara några problem alls nu att bli frisk i tid, säger Oscar Lewicki.