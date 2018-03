­Musik med väldigt sug och dragningskraft

Femi Kuti: One people one world; Seun Kuti: Black times ALBUM

Bröderna Blås & beat (som i afrobeat) slår till igen. Samtidigt, men var för sig.

Ibland förundras man över hur olika syskon trots allt kan vara. Men när det gäller Femi och Seun Kuti och deras nya album är det definitivt likheterna som slår en. Bägge plattorna osar av sväng, spetsas med fett blås, lutar sig allmänt tungt mot det musikaliska arvet från pappa Fela och har även de texter som sjunger om rättvisa, fred och frihet och mot rasism och korruption.

Storebror Femi Kuti har sagt att hans låtar är till för att åstadkomma förändring, höja folks medvetande och inte minst trösta. Och han vet lika väl som brodern Seun att ett effektivt sätt för att nå ut till folk är att göra stark dansmusik.

Det är förstås också pulsen som nyper tag i en här. I lurar blir "One people one world" närmast elektrifierande i all sin rytmiska glans.

Mest imponerande på "One people" är hur den stora produktionen förändras och hur smidigt puls och sound varieras från spår till spår; bitvis med så små medel att man först inte fattar varför varje låt känns så fräsch.

Visst får Femi Kuti sin sax att låta som en säckpipa i "Na their way be that" och "Evil people" domineras av en kaxig Hammondorgel. Men annars sticker sällan några enskilda instrument ut i den här kollektiva rörelsen med blåsare och kör i fronten, bredvid Kutis intensiva röst.

Orden och budskapen förtjänar den intensiteten. Femi Kuti vill upplysa och engagera och på KB 2010 fick vi ju till och med en sexualkunskapslektion av honom.

Öppningsspåret "Make Africa great again" (hej, Trump) är till exempel en berättelse om hur Nigeria såg ut innan oljegirigheten, korruptionen och brottligheten tog över. Och om någon elegant kan smyga in ordet "infrastructure" i en låttext så är det Femi Kuti.

Seun Kuti och bandet Egypt 80 har just släppt ifrån sig ett album med den dubbel­tydiga titeln "Black times", svart och hoppfull på samma gång.

Musiken utövar samma sug och dragnings­kraft som Femi Kutis och även här roteras olika rytmer och sound fram längs vägen. Plattan hetsas igång med "Last revolutionary", där Seun Kuti namn­droppar sina fallna hjältar, som Lumumba, Nasser, Marcus Garvey och pappa Fela.

Trycket minskar knappast med "Black times", en låt om att låta ljuset skina på verkligheten, förstå sin historia och därigenom kunna resa sig mot friheten. En Carlos Santana i god dagsform glöder sig igenom låten, omgiven av mässande körer och tungt riffande blåsare.

Mer tillbakalutad är "African dreams", en sorge­sång över hur unga afrikaner uppslukas av tv:n och drömmer om USA och nya bilar, när den afrikanska kontinenten och folken där behöver alla tankar och krafter för att vinna en ljusare framtid.

