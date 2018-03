Två växelfel i Skåne – flera tågavgångar ställs in

Ett växelfel mellan Lund och Hjärup och ett mellan Stehag och Höör leder till att flera tåg ställs in under torsdagseftermiddagen och -kvällen. De avgångar som går är försenade.

– Det blir förseningar på fem till tio minuter under kvällen, säger Josefine Gröndahl, pressinformatör på Trafikverket.