Bakom slutna dörrar

Fuck your marsvin and dö TEATER. Regi: Lisa Quartey och ensemblen. På scen: Nellie Björklund, Vilma Linton och Amanda Quartey. Dramatiker: Anna Nygren. Kostym: Emma Elinsrå. Scenografi och ljusdesign: Ernesto Mejia. Teater Athena, Bastionen i Malmö, 15/3.

Flickans blanka klänning skär in under armarna. Rosetten slänger hit och dit när hon springer och knäna är sårbart nakna när hon faller. Mot låret kan någon när som helst pressa en häftpistol och fyra av. ”Man kan aldrig vara säker, inte på någonting.”

Otryggheten är central i Teater Athenas första uppsättning ”Fuck your marsvin and dö” som skapats under residens hos Månteatern och just nu ges på Bastionen i Malmö. På högstadieskolans toalett låter tre tjejer sina känslor brisera i skydd av de kaklade väggarna. Mot silkeslent hår och mjuka läppar ställs ångest och våld i en stenhård hierarki utan egentliga vinnare.

I dramatikern Anna Nygrens version blir toaletten ett klassiskt slutet rum, dit tiden aldrig på allvar når in. Sömlöst går 7C över i 8C och 9C men någon egentlig utveckling eller förlösning ges inte. Upprepningen är betydelsebärande i sig och det är tydligt att det är i ett evigt, mänskligt helvete vi befinner oss. Ändå hade jag gärna sett ett hack i skivan, en brytpunkt som ställt situationen på sin spets i den nittio minuter långa föreställningen.

I de tre rollerna ses Nellie Björklund, Vilma Linton och Amanda Quartey och för regin står Lisa Quartey. Den unga ensemblen har nyss själva lämnat tonåren bakom sig och balanserar skickligt mellan det pärlande ungflicksljuva och det sadistiskt svarta i starka scener med bara alltför mycket inkänning.

Med pjäsen sällar sig det nystartade scenkonstkollektivet till tidigare aktörer på Malmökartan som Teater Mutation och PotatoPotato som i åtskilliga uppsättningar och projekt utforskat flickan och kvinnan. Tillskottet är välkommet och ämnet outtömligt, förstås. Det ska bli spännande att se vilken väg Teater Athena tar i framtiden.